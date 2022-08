Vincent Kompany en Burnley kunnen eindelijk thuis winnen en draaien mee bovenin The Championship

Een gelijkspel tegen Luton Town (1-1), een gelijkspel tegen Hull City (1-1) en een gelijkspel tegen Blackpool (3-3). Dat waren tot nu toe de uitslagen voor eigen publiek van The Clarets. Maar tegen Millwall kwam daar verandering in. Burnley had opnieuw veel de bal, namelijk 69 procent van de tijd en vuurde liefst 22 doelpogingen af. Daarvan verdwenen er tien binnen het doelkader.

Dankzij doelpunten van Vitinho en Jay Rodriguez wonnen de troepen van Kompany met 2-0. Meteen goed voor de tweede overwinning op rij na de 1-5 tegen Wigan. Burnley staat na zeven speeldagen dan ook knap derde in The Championship, met 12 punten en de op één na meest gescoorde doelpunten (13). Enkel Sheffield United (14 punten) en Norwich (13 punten) deden tot nu toe beter dan Kompany en de zijnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen