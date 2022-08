Amerikaans leger moet 400 helikopters aan de grond houden met technisch probleem

Het Amerikaanse leger houdt de volledige vloot van zo’n 400 CH-47 Chinook-helikopters, die voor transport van troepen, artillerie, materiaal en brandstof gebruikt worden, aan de grond nadat in een aantal helikopters brand in de motoren was uitgebroken.

“Het leger heeft de oorzaak van de brandstoflekken achterhaald waardoor een klein aantal motorbranden is ontstaan in een paar helikopters. We implementeren verbeteringen om het probleem op te lossen”, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring.

Bij de branden zijn geen gewonden gevallen, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Het aan de grond houden gebeurt uit voorzorg. In de verklaring wordt geen melding gemaakt van hoe lang de helikopters aan de grond moeten blijven.

De Chinook-helikopters worden al zes decennia ingezet door het Amerikaanse leger. Ook 21 andere landen gebruiken de helikopters. Ze worden geproduceerd door Boeing. De motoren komen van Honeywell International Inc.