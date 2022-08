Sociaal netwerk van Donald Trump verbannen van Google Play

Google heeft beslist om Truth Social, het sociale medium van voormalig Amerikaans president Donald Trump, niet aan te bieden in Google Play, het platform waar gebruikers apps kunnen downloaden. Dat meldt de BBC. Volgens Google overtreedt Truth Social de regels over fysieke dreigementen en oproepen tot geweld.

Trump richtte Truth Social op nadat hij verbannen werd van Twitter, in de nasleep van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Volgens de oud-president moest het een baken van vrije meningsuiting worden, al werd het bedrijf al van in het begin geplaagd door technische en financiële problemen en is het een vergaarbak geworden van desinformatie en haatspraak.

“We hebben Truth Social op 19 augustus op de hoogte gebracht van verschillende inbreuken op ons beleid”, aldus een woordvoerder van Google. “Efficiënte systemen voor het modereren van content is een voorwaarde voor alle apps om op Google Play aangeboden te worden.”

De beslissing maakt het zo goed als onmogelijk voor Android-gebruikers om de app te downloaden. Devin Nunes, de CEO van Truth Social, beschuldigde Google eerder al van haar “monopolie” te misbruiken.