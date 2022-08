Muzikanten beschaamd over concert met Placido Domingo: “Het was vernederend”

Placido Domingo was ooit een wereldberoemde tenor en operaster, maar dat zijn hoogdagen al even achter hem liggen, bleek vorige week tijdens een concert in Verona. Dat verliep zo rampzalig dat zijn muzikanten nu vragen om een gepland concert volgend jaar niet te laten doorgaan.

Domingo (81) gaf vorige donderdag een optreden in de Romeinse arena van Verona, maar dat was naar verluidt ondermaats. Zo zou de tenor meermaals de draad zijn kwijtgeraakt, en verdween hij voor de finale al van het podium omdat zijn stem het liet afweten. Na afloop weigerden zelfs zijn eigen muzikanten om recht te staan om het applaus in ontvangst te nemen.

Ook een optreden een dag later, waar Domingo fungeerde als dirigent, verliep rampzalig. De muzikanten voelden zich naar eigen zeggen “aan hun lot overgelaten”, en “dreigden verschillende keren kopje-onder te gaan”. De avond was bijgevolg “een van de meest vernederende voor de hele cultuursector”, klinkt het in een protestbrief van de vakbond aan de organisatoren.

Die vakbond vraagt nu dan ook dat het geplande gala met Domingo volgend jaar wordt afgelast, of wordt georganiseerd zonder dat de man zelf eraan deelneemt.