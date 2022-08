Amerikaans gerecht: “Bewijs dat team van Trump documenten verborgen hield”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt “bewijzen te hebben gevonden” dat in het verblijf van voormalig president Donald Trump in Florida “wellicht regeringsdocumenten werden verborgen en uit de opslagruimte (van de villa) werden verwijderd, en dat waarschijnlijk inspanningen werden ondernomen” om het onderzoek tegen Trump te belemmeren. Zo zou een advocaat van Trump FBI-agenten bij een bezoek in juni “expliciet verboden” hebben om dozen in een opslagruimte in Mar-a-Lago te bekijken.

Het ministerie maakte dinsdagavond een document publiek dat zeer gedetailleerd de motieven beschrijft waarom de federale recherche FBI op 8 augustus een huiszoeking deed in Mar-a-Lago om er uiterst vertrouwelijke documenten te ontdekken die de ex-president niet had teruggegeven na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Volgens het ministerie van Justitie wil het met de uitvoerige uitleg over de procedure “het onvolledige en onjuiste relaas in de verklaringen” van Trump “corrigeren”. Het document is ook een antwoord op het verzoek van de voormalige president om een zogeheten ‘special master’ aan te stellen. Dat is een soort onafhankelijke arbiter die in het Amerikaans recht optreedt wanneer de rechtbank meent dat overheidsinstanties burgerrechten schenden. Trump had het verzoek vorige week ingediend, en rechter Aileen Cannon had zaterdag laten weten voorlopig van plan te zijn een dergelijke neutrale arbiter te willen benoemen.

Het ministerie van Justitie wil daarvan niet weten. Een derde partij aanstellen zou de toegang van onderzoekers tot documenten kunnen blokkeren, luidt het. Bovendien heeft Trump als ex-president geen recht meer op de in beslag genomen documenten. Ze “behoren hem niet meer toe”, maar zijn eigendom van de regering.

Voor de huiszoeking op het landgoed van Trump, ontdekte de FBI “talrijke bronnen van bewijzen” die aantoonden dat er in Mar-a-Lago zich nog altijd “geclassificeerde documenten” bevonden. Volgens het ministerie van Justitie dragen sommige op 8 augustus in beslag genomen documenten het label ‘HCS’. Dat betekent dat het gaat om informatie van of over geheime menselijke bronnen die informatie verstrekken aan de Amerikaanse overheid. Dat zijn dus bronnen die voor de VS spioneren en persoonlijk in gevaar komen wanneer bekend wordt wie het zijn.

Trump maakt gewag van een “heksenjacht” tegen hem door de regering van zijn opvolger Joe Biden. De Republikein speelt nog altijd met het idee om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.