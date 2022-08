Officieel: Racing Genk laat overbodige Simen Juklerod en Bastien Toma vertrekken

“KRC Genk is met het Noorse Valerenga Fotball tot een akkoord gekomen over de overgang van Simen Juklerod”, klinkt het bij Racing. “KRC Genk dankt Simen voor zijn inspanningen voor onze club en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.”

De 28-jarige linkervleugelverdediger voetbalde sinds vorige zomer in Genk, nadat hij overkwam van Antwerp. The Great Old had de Noor op zijn beurt in de zomer van 2018 overgenomen van Valerenga. Hij kwam in totaal tot dertien wedstrijden in het shirt van Genk.

Ook Bastien Toma verlaat Racing Genk. Er werd met FC Paços Ferreira ook een aankoopoptie op het einde van de verhuurperiode overeengekomen.

Genk haalde de Kosovaarse Zwitser in 2020 bij Sion. De 23-jarige middenvelder kon zich bij Racing nooit vast in de ploeg spelen en werd de eerste maanden van 2022 al uitgeleend aan FC St. Gallen in Zwitserland. Toma speelde tot dusver 31 wedstrijden voor Genk, waarin hij driemaal raak trof.