STVV-middenvelder Christian Brüls komt weg met voorwaardelijke schorsing na “belachelijke ref”-uitspraak

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft op woensdag een wedstrijd schorsing met uitstel opgelegd aan STVV-speler Christian Brüls. Die was bij een interview na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht over de schreef gegaan en had de scheidsrechter een “belachelijke ref” genoemd.

Brüls werd geïnterviewd over een fase waarin hij een gele kaart had gekregen. Hij trapte daarbij Yari Verschaeren aan. De VAR zag er een rode kaart in maar scheidsrechter Laforge hield voet bij stuk na consultatie van het scherm. “De scheidsrechter was belachelijk, misschien moest hij een beetje opvallen”, liet Brüls zich na de match ontvallen. Het Referee Department sloot zich na de wedstrijd aan bij het oordeel van de videoscheidsrechter.

Op zitting legde Brüls uit dat zijn woorden gericht waren naar de VAR. Hij toonde zich bereid om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Laforge. Daarom was een uitgestelde schorsing voldoende voor het parket en het Comité, naast een boete van 500 euro.

Ook Nathan Ngoy (SL16) en Alessio Staelens (Deinze) moesten voor het Disciplinair Comité verschijnen. Zij hadden tijdens de eerste speeldag van de Challenger Pro League fouten gemaakt die met rood hadden moeten bestraft worden volgens het Referee Department.

Ngoy riskeerde daardoor alsnog vier speeldagen schorsing, Staelens drie maar ze kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Omdat de scheidsrechters van beide wedstrijden tijdens de zitting van het Disciplinair Comité bij hun standpunt bleven, kon er geen straf opgelegd worden.