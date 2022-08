Geen toptransfer voor Vanaken, wél nieuw contract tot 2027: “Respect tussen mij en Club is groot”

Club Brugge hield woensdag een open training op Jan Breydel, en pakte daar uit met een verrassing: Hans Vanaken (30) blijft en tekent bij tot 2027. Geen toptransfer naar de Premier League, wél nog vijf jaar bij de landskampioen. “Er is heel veel gebabbeld”, aldus Vanaken.

Fans die zich woensdag in het Jan Breydelstadion nestelden voor een open training van Club Brugge, hadden zich vooral aan een eerste glimp van recordtransfers Onyedika en Yaremchuk verwacht. Zij stonden al op het veld toen het grootste nieuws nog moest komen. Hans Vanaken tekent een contract tot 2027 bij Club Brugge en gaat helemaal nergens heen. Een toptransfer naar West Ham en de Premier League wordt voor de tweede keer afgeblazen, ondanks de uitdrukkelijke wens van Vanaken om naar Engeland te gaan. Het nieuws werd op een stormachtig applaus onthaald door de aanwezige fans. “Er is de laatste tijd heel veel gebabbeld”, aldus Vanaken. “Maar ik denk dat het respect tussen mij en Club Brugge heel groot is. Ik heb hier al zeven fantastische jaren mogen beleven, en ik ben blij dat daar nog eens vijf jaar bij komt.”

Verbeterd contract

Vanaken is een icoon van Club Brugge: hij won vijf titels en twee Gouden Schoenen, en blijft dus voor nog meer. En daar kon voorzitter Bart Verhaeghe alleen maar blij om zijn. “Respect staat hier centraal. Hans is hier nu al een icoon”, aldus de voorzitter. “Dat respect heeft zich vertaald in een nieuw contract. Ik ben Hans heel dankbaar dat hij deze stap zet, en ik dank ook zijn omgeving en zijn partner Lauren.” De fans hadden Vanaken tijdens de laatste wedstrijden al massaal aangemoedigd om te blijven, en Verhaeghe stelde dat die geste geholpen heeft. “De supporters hebben hun respect geuit, en ik ben dolblij dat Hans nu beslist heeft om te blijven.”

