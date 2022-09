SJOTCAST EUROPESE SPECIAL. Franky Van der Elst: “Man City moet de Champions League winnen: er zijn geen excuses meer”

September: de maand waarin de scholen heropenen, de maand waarin Sjotcast haar specials aanvat. In deze eerste van het seizoen blikken we vooruit op de start van de Champions League, Europa League en Conference League met Chef Voetbal Ludo Vandewalle en onze nieuwbakken analist Franky Van der Elst. “Een vleugje Schotse magie in Europa: daar is het naar uitkijken.”