Zwangere vrouw overlijdt op weg naar ander ziekenhuis omdat kraamafdeling volzet is: Portugese minister stapt op na felle kritiek

De Portugese minister van Volksgezondheid is opgestapt als gevolg van de vele kritiek die ze de voorbije dagen over zich heen gekregen heeft. Marta Temido had vanwege een gebrek aan artsen tijdens de zomer beslist om enkele kraamafdelingen te sluiten, maar dat zorgde voor plaatsgebrek in andere kraamklinieken. Door dat plaatsgebrek is een zwangere vrouw overleden tijdens het transport naar een ander ziekenhuis.

Sinds 2018 was Marta Temido minister van Volksgezondheid in Portugal. De 48-jarige gezondheidsexpert slaagde er de voorbije twee jaar in om haar land met beperkte schade door de coronacrisis te leiden, onder meer door een geslaagde vaccinatiecampagne op poten te zetten waarvoor ze internationaal lof kreeg. Uit peilingen bleek dat ze een van de meest populaire politici in haar land geworden was door de aanpak van de pandemie.

Door het gebrek aan verplegend personeel in Portugal ging haar stoel de jongste maanden echter hevig aan het wankelen. En afgelopen zaterdag kwam dan “de druppel”, zoals premier Antonio Costa het noemde, toen een 34-jarige Indiase vrouw in een ambulance een hartaanval kreeg en overleed. De vrouw was hoogzwanger, maar in haar vaste ziekenhuis was geen plaats op de kraamafdeling. Ze werd daarom in allerijl met de ambulance naar een ander hospitaal gebracht, maar patiëntenvervoer met een hoogzwangere vrouw is riskant en de rit liep voor de vrouw fataal af. Ze zette wel nog een gezonde baby op de wereld, maar overleefde het zelf niet.

Veel kritiek

Dat overlijden ontketende een storm van kritiek in Portugal, gericht tegen Temido. Want het was de minister die besliste om tijdens de zomer enkele kraamafdelingen te sluiten, bij gebrek aan gekwalificeerd personeel. Door die beslissing zijn de afdelingen die wel nog open zijn sneller volzet, en werden meerdere vrouwen doorgestuurd naar andere ziekenhuizen.

De kritiek na het overlijden was zo fel dat de minister geen andere uitweg zag dan opstappen. “De minister heeft ingezien dat zij niet langer voldoet aan de voorwaarden om aan te blijven in haar functie”, zo werd haar ontslag door het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Premier Antonio Costa noemde het overlijden “de druppel die de emmer deed overlopen”. Hij bedankte haar wel voor het harde werk tijdens de pandemie. Temido blijft aan tot een vervanger aangeduid is.

Naar het overlijden van de zwangere Indiase is door de politie een onderzoek ingesteld. Volgens lokale media is het niet de eerste keer dat een zwangere vrouw overlijdt tijdens het vervoer naar een ander ziekenhuis.