Hein Vanhaezebrouck over transfer Yaremchuk: “Brugge kan 120 km per uur rijden, wij zitten niet eens op een provincieweg”

AA Gent werkt donderdagavond de inhaalwedstrijd op bezoek bij Anderlecht af maar deze week was onder de Gentse fans vooral de overgang van Roman Yaremchuk naar aartsrivaal Club Brugge hét gespreksonderwerp bij uitstek. Ook Hein Vanhaezebrouck heeft daar zo zijn mening over: “Hij was maar voor één club in België haalbaar, dan vind ik niet dat onze supporters daar negatief tegenover moeten zijn. Dat is de realiteit.”

Ietwat onthutst stelden de Buffalo’s vast hoe Club Brugge Roman Yaremchuk wegplukte bij Benfica. Een transfer die voor AA Gent volstrekt onhaalbaar is: “Je hebt autosnelwegen, provinciewegen en bebouwde kom. Op de autosnelweg mag je 120, op de provincieweg in Vlaanderen 70 km. In de bebouwde kom mag je 50 en soms 30. Roman zit nu bij een club die 120 km per uur kan rijden.”

“Je mag niet verwachten van een speler dat hij voor zijn leven lang verbonden is aan één club of niet gaat naar een andere club omdat er concurrentie is voor een andere. Ik vind het al positief dat hij niet rechtstreeks naar daar is gegaan. Hij was maar voor één club in België haalbaar, dan vind ik niet dat onze supporters daar negatief tegenover moeten zijn. Dat is de realiteit. Ik denk niet dat wij in de autosnelwegcategorie zitten en eigenlijk zitten we niet eens op een provincieweg.”

© clubbrugge

Al wil Vanhaezebrouck geen excuses zoeken, zijn analyse van de financiële concurrentie in de Jupiler Pro League liegt er niet om: “Er zijn clubs die meer kunnen dan wij. Het frustreert me niet. Dat wist ik ook toen ik naar hier kwam. Het is de realiteit van de evolutie, de globalisering van ons voetbal waarbij buitenlandse clubs een tweede club overnemen, waardoor je nu ook clubs hebt zoals Union die vlotjes bovenaan meedraaien.”

“Als zij enkele keyplayers verliezen, halen ze meteen evenwaardige vervangen. Wij proberen te overleven. De coronaperiode deed bij ons meer pijn dan bij andere clubs”, aldus Vanhaezebrouck, die duidelijk de verwachtingen tempert voor de laatste week van de Gentse mercato. “Er moet niets van mij. Als er iets interessant mogelijk is, een meerwaarde en de speler ziet dat ook zitten, dan kan altijd iets. Dat zijn moeilijk in te vullen elementen op enkele dagen van het einde van de mercato. Er zijn nog anderen. Antwerp heeft ondertussen ook al iemand gehaald voor die creatieve offensieve positie waar ze er iemand bij voor wilden.”

En nu: Anderlecht, Zulte Waregem en Genk

In aanloop naar de partij van donderdagavond in het Lotto Park blijft Vanhaezebrouck stoïcijns: “Er zit op elke wedstrijd druk, er bestaan geen wedstrijden zonder druk”, probeert Vanhaezebrouck het belang van deze uitgestelde wedstrijd te relativeren. “We verloren één keer in die eerste vijf matchen. Dat is niet slecht, ook al hadden we dat liever vermeden. Nu starten we een tweede blok van vijf matchen met uitduels in Anderlecht en Genk.”

De Gentse trainer blijft dus onvermurwbaar en wil vooral vertrouwen uitstralen naar de buitenwereld: “Bij mij is er niets veranderd en bij de groep evenmin. We wilden tien op vijftien, dat was ons doel. Het had ook meer kunnen zijn. Als je fouten begaat, betaal je die cash. Dat is voor mij de hoofdreden waarom we maar acht op vijftien hadden: omdat we teveel fouten maakten.”

“Tegen Antwerp gaven we al veel minder weg. Anderzijds zie je ook de kwaliteiten van de jongens en wat ze in het verleden al toonden”, aldus een opvallend rustige Vanhaezebrouck, die wel nog even fijntjes terug kwam op de tumultueuze wedstrijdleiding van ref Laforge en VAR Van Damme. “We zijn van plan om feedback te vragen aan het Referee Department. We krijgen wel niet altijd antwoord, hoewel ze meer openheid hadden beloofd.”

Het vernuft van Tissoudali wordt gemist

Toch beseft ook Vanhaezebrouck dat de afwezigheid van Tarik Tissoudali zwaar doorweegt bij zijn team: “Wij missen Tarik, dat wisten we ook. Als je iemand vindt die kan benaderen, wat Tarik brengt, dan is dat makkelijker op te lossen. We haalden Hauge maar die is nog niet helemaal klaar. Hij is bovendien ook een ander type speler, hij heeft niet de onvoorspelbaarheid van Tissoduali.”

“Hauge is geen straatvoetballer, dat is dan wel positief bedoeld. Tarik doet dingen die je niet kunt voorspellen. Hauge is meer de man van de actie, de geschoolde dribbelaar. Tarik kan dan weer uit 90% van de klutsballen iets puren. We wisten dat we daar in de problemen konden komen. Het vernuft van Tissoudali. Dat hebben niet veel spelers in België. Tarik zijn revalidatie verloopt momenteel goed maar je moet minstens zes maanden rekenen, dat kunnen er wel zeven of acht zijn.”

Op bezoek bij paars-wit wil Vanhaezebrouck in elk geval een vierde opeenvolgende nederlaag voorkomen: “Anderlecht verloor ook hun laatste wedstrijd dus ze zullen ook een reactie willen tonen. Ze verloren zelfs al twee keer. Gelukkig voor onze Belgische coëfficiënt konden ze zich wel kwalificeren in Europa. We kennen Anderlecht en Mazzu. Het is niet hetzelfde Anderlecht als vorig jaar. Het is ook geen kopie van Union. Het is een mix van de twee. Er zit meer technische bagage in maar de stijl is duidelijk veranderd. Ze gaan veel sneller voor een defensieve organisatie.”