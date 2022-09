Na twee jaar wordt er opnieuw met tomaten gegooid tijdens ‘La Tomatina’

In het Spaanse Buñol, nabij Valencia, wordt vanaf woensdag weer met tomaten gegooid tijdens het ‘La Tomatina’-feest. De voorbije twee jaar kon het om bekende redenen niet doorgaan, maar woensdag namen zowat 15.000 mensen, onder wie duizenden toeristen, deel aan het gevecht. Ruim 130 ton aan (zeer) rijpe tomaten werd ingezet als munitie, zo meldt het gemeentebestuur.

“We wilden heel graag opnieuw ons geliefde festival vieren, om weer tomaten naar elkaar te kunnen gooien en alle adrenaline kwijt te kunnen die we de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd”, zei María Vallés, toerismeverantwoordelijke van het 10.000 inwoners tellende dorp.

Amper enkele minuten na het startsignaal kleurde het centrum van Buñol al rood, net als de deelnemers. Het gevecht duurde ruim een uur, en wordt gevolgd door een feest tot de vroege uurtjes.

Deelnemers komen traditioneel uit de hele wereld, maar dit jaar waren niet alle 20.000 beschikbare tickets verkocht. Vallés wijst daarvoor op de gezondheidsmaatregelen die in sommige landen nog gelden.

Het feest vond zijn oorsprong bij een ruzie tijdens een feest in de gemeente in 1945, dat beslecht werd met een tomatengevecht, met tomaten die in een groentekraam waren gevonden.

Regelmatig wordt er kritiek geuit op de voedselverspilling waarmee ‘La Tomatina’ gepaard zou gaan, maar Vallés wijst die kritiek van de hand. “Dit is een tomatensoort die enkel voor La Tomatina geteeld wordt. Als er geen Tomatina was, zouden we ze niet planten. Dankzij de Tomatina zullen veel tuinbouwers een betere winter kennen.”

