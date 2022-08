Cryptobedrijf maakt per ongeluk 10 miljoen dollar over op rekening van vrouw en merkt dat 7 maanden lang niet

In december 2021 merkte Crypto.com - dat bij ons onder meer bekend is door de reclamespot waarin Hollywoodster Matt Damon het bedrijf aanprijst met de slogan “Fortune favors the brave” (“het geluk is aan de dapperen”) - op dat het een fout had gemaakt. Bij de verwerking van een terugbetaling had het zeven maanden eerder geen 100 dollar, maar wel 10,5 miljoen dollar overgemaakt aan een vrouw uit het Australische Melbourne.

Crypto.com probeert het geld nu via juridische weg terug te vorderen, maar stoot op een aantal problemen. De “begunstigde”, Thevamanogari Manivel, merkte het fortuin op haar rekening wel meteen op en gebruikte een deel ervan om een huis met vier slaapkamers in Craigieburn (ten noorden van Melbourne) aan te kopen. Ze liet de woning meteen erna op naam van haar zus zetten. De rest van het geld schreef ze over naar andere rekeningen.

Intussen werden alle rekeningen van Manivel bevroren, maar de pogingen om het geld/de eigendom van haar zus terug te eisen, zijn voorlopig nog niet gelukt. De vrouw, Thilagavathy Gangadory, woont in Maleisië en reageerde nooit op de mails van de advocaten van Crypto.com.

De advocaten van Manivel hebben intussen wel aan het cryptobedrijf laten weten dat Gangadory “juridisch advies zoekt”. Erna kende de rechtbank een verstekvonnis toe waarbij Gangadory gedwongen wordt om het onroerend goed zo snel mogelijk te verkopen en het geld aan Crypto.com over te maken. Met daarbij nog een rente van bijna 30.000 dollar en gerechtelijke kosten.

Crypto.com weigerde voorlopig alle commentaar omdat de zaak nog lopende is.