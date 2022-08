Ruim 100.000 handtekeningen om seksuele agressie in Japans leger aan de kaak te stellen

Rina Gonoi (22) besliste met haar beschuldigingen naar buiten te komen nadat een gerechtelijk onderzoek gesloten was bij gebrek aan voldoende bewijzen. Beschuldigingen over seksuele aanranding worden zelden openbaar gemaakt in Japan. Bovendien durven zeer weinig slachtoffers van verkrachting een klacht in te dienen, ook al bracht de #MeToo-beweging één en ander in beweging in het land.

In 2021, een jaar na de start van haar carrière bij de Japanse Zelfverdedigingstroepen, nam Rina Gonoi deel aan een oefening in de bergen. Op die training zouden twee van haar oversten aan mannelijke collega’s van haar, die alcohol hadden geconsumeerd, gevraagd hebben een techniek van vechtsport op haar te oefenen. Dat vertelde ze woensdag op een persconferentie in Tokio. Ze zei dat een van de mannen haar op de grond duwde, haar benen spreidde en zijn kruis meermaals tegen haar drukte alsof hij seks met haar had. Twee andere mannen zouden daarna hetzelfde hebben gedaan, terwijl de andere soldaten lachten.

Omdat ze erover teleurgesteld was dat haar klacht geseponeerd werd, lanceerde de jonge vrouw online een petitie waarin ze een “billijk onderzoek, sancties en excuses” eist. De petitie telde woensdag ruim 106.000 handtekeningen.

Haar actie lokte ook een honderdtal andere beschuldigingen over ongewenste seksuele intimiteiten en pesterijen bij het Japanse leger uit, zowel van vrouwen als mannen. Rina Gonoi zei dat ze die ook aan het ministerie van Defensie had overhandigd.