Populaire Youtube-ster licht volgers op voor 55 miljoen en verdwijnt

Waar is Nutty? Dat vragen ze zich af in Thailand, nu de populaire Youtube-ster het land lijkt te zijn ontvlucht nadat ontdekt werd dat ze haar volgers voor bijna 55 miljoen euro zou hebben opgelicht.

Nutty heet eigenlijk Natthamon Khongchak. Zij is de vrouw achter ‘Nutty’s Diary’, een Youtube-kanaal met meer dan 800.000 abonnees, en een zelfverklaarde experte in forex (de internationale markt waarop valuta’s onderling verhandeld worden).

Via haar Youtube-kanaal zou ze haar volgers hebben uitgenodigd om geld op haar rekening te storten. In ruil beloofde Nutty stevige rendementen aan haar investeerders. Wie een contract van drie maanden aanging, zou 25 procent rendement krijgen, voor contracten van zes maanden was dat 30 procent en voor jaarcontracten zelfs 35 procent. De rendementen, zo beloofde Nutty, zouden maandelijks worden uitbetaald.

In april kwamen echter de eerste klachten binnen. Van gedupeerden die het beloofde rendement niet ontvangen hadden. Een maand later verklaarde Nutty in een Instagram-bericht dat ze een fout had gemaakt bij het handelen en dat ze al het geld had verloren. Maar ze beloofde dat ze iedereen zou terugbetalen.

6.000 mensen opgelicht

Op 24 juni, toen bekendraakte dat ze in twee zaken werd aangeklaagd, verklaarde ze nog publiekelijk dat ze haar investeerders niet kon terugbetalen “als ze gevangen zou worden gezet”.

In totaal zouden ruim 6.000 mensen geld hebben overgemaakt aan Nutty, goed voor een totaalbedrag van bijna 55 miljoen euro. Eén gedupeerde zou alleen al bijna 500.000 euro hebben gestort, zo meldt de advocaat van de slachtoffers.

Maar nu is Nutty plots spoorloos. Vermoed wordt dat de Thaise het land ontvlucht is om zo een gevangenisstraf te ontlopen. Of ze het geld echt verloren is door een vergissing of dat ze er met het geld vandoor is, is op dit moment niet duidelijk.