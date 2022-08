Wereldgezondheidsorganisatie kondigt hoogste alarmfase af wegens overstromingen Pakistan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de overstromingen in Pakistan. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag laten weten.

Pakistan had al zwaar te lijden onder de coronapandemie. De overstromingen na de hevige moessonregens zorgen voor nieuwe epidemieën. Er gaat bovendien veel vee verloren, waar veel gemeenschappen in Pakistan afhankelijk van zijn. En het einde van de moessonregens is nog niet in zicht.

Tientallen miljoenen mensen worden getroffen. Zes miljoen hebben dringend nood aan humanitaire bijstand. De WHO heeft tien miljoen dollar aan noodfondsen gedeblokkeerd.