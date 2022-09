Standard-aanwinst Osher Davida droomt van Spanje en Real Madrid

Afgelopen zondag in en tegen Kortrijk verdedigde hij voor het eerst zo’n 30 minuten lang zijn nieuwe clubkleuren. De Luikenaars trokken met het kleinste verschil aan het langste eind in het Guldensporenstadion (0-1).

“Dit is een kampioenschap met een grote uitstraling, in de top tien wereldwijd. België is van een beter niveau dan Israël, waar er toch vier of vrij grote teams en goede jeugdopleidingen zijn”, sprak Davida zich uit. “Als je hier goed presteert, kan dat vele deuren openen. Ik wil mij graag verbeteren hier. Mijn droom is op een dag in een topcompetitie te spelen, zoals in Spanje voor Real Madrid.”

© BELGA

De buitenspeler, die ook diep in de spits uit de voeten kan, hoopt dat Standard dit seizoen in de top acht eindigt en zo kan deelnemen aan de play-offs. “Dat is onze doelstelling dit seizoen. Ik wil mijn spel spelen, doelpunten maken en de ploeg helpen. Mijn snelheid is een van mijn troeven.”