Meer dan 50.000 gevallen van apenpokken wereldwijd

Volgens het dashboard van de organisatie dat alle bevestigde gevallen bijhoudt, waren er op 31 augustus 50.496 gevallen en 16 sterfgevallen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa lijkt het aantal besmettingen af te nemen.

“Er zijn bemoedigende vroege aanwijzingen, zoals bewezen in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje, het VK en andere landen, dat de uitbraak lijkt te vertragen”, aldus Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa, dinsdag. “Om naar eliminatie in onze regio te gaan, moeten we onze inspanningen dringend verhogen.”