Sinterklaaschocolade zal later in de rekken liggen en dat is niet het enige slechte nieuws voor zoetekauwen

Sinterklaas loopt dit jaar wat vertraging op. Althans, wat de chocolade betreft. De salmonellabesmetting bij de grootste chocoladefabriek ter wereld – in het Oost-Vlaamse Wieze – zorgt ervoor dat de lekkernijen later in de winkel zullen liggen. Ook de liefhebbers van Mikado en Pims-koekjes moeten nog een tijdlang op hun honger blijven zitten.

Paniek eind juni bij Barry Callebaut. Er was salmonella gedetecteerd in een lot chocolade, geproduceerd in de fabriek in Wieze. De grootste productievestiging op aarde, nota bene. Meteen werd alles stilgelegd. Honderden tonnen chocolade moesten worden vernietigd. Alle productielijnen werden gereinigd en ontsmet. Begin augustus – na zes weken te hebben stilgelegen – kwam de fabriek weer op gang. “Maar zitten nog lang niet op volle capaciteit”, zegt woordvoerder Korneel Warlop. “Dat is nog een traject van enkele weken.”

Barry Callebaut is een producent van wat je ‘basischocolade’ zou kunnen noemen. In vloeibare vorm, of in blokken of pastilles, levert Callebaut aan andere fabrikanten die de Belgische chocolade dan verwerken tot pralines, repen en ook sinterklaasfiguurtjes. “Normaal starten we begin oktober met de verkoop van sinterklaaschocolade”, zegt Roel Dekelver van Delhaize, maar onze grootste leverancier heeft laten weten dat ze vertraging hebben opgelopen.” Eenzelfde verhaal bij Colruyt. “Volgens onze informatie hervat Barry Callebaut geleidelijk de leveringen”, zegt woordvoerder Silja Decock. “Al onze leveranciers stellen alles in het werk om dan zo snel en zo veel mogelijk productie in te halen, maar het zou dus kunnen dat sommige sint-chocolade ietsje later beschikbaar zal zijn.”

Pims en Mikado

Ook de liefhebbers van Pims-koekjes en Mikado kunnen de komende weken op lege rekken stuiten. “Pims wordt geproduceerd in onze fabriek in Herentals”, zegt Annick Verdegem van Mondelez. “Die lag een tijdlang stil omdat Callebaut geen ‘couverturechocolade’ kon leveren. Dat is het dunne laagje op de koekjes.”

Her en der zijn de Pims inderdaad uitverkocht, maar de supermarkten stippen aan dat ze voor die koekjes een alternatief van hun huismerk voorhanden hebben. “Voor Mikado zijn de problemen groter. Dat wordt geproduceerd in onze Franse fabriek in Cestas”, aldus Verdegem. En daar is deze zomer besmette chocolade op de productielijnen terechtgekomen. “De schoonmaak- en ontsmettingsoperatie zijn er nog bezig. Het gaat om kilometers aan buizen en leidingen die ontmanteld en grondig gereinigd moeten worden. Dit gaat nog enkele weken in beslag nemen.”

Bij Delhaize is Mikado ‘ontbrekend’, ook Colruyt geeft aan dat de voorraad opraakt.