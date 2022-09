Standard huurt Italiaanse middenvelder van zusterclub Genoa

Melegoni is de eerste speler van het 777-clubnetwerk die de overstap maakt naar Standard. De voormalige Italiaanse jeugdinternational werd vorige zomer voor vier miljoen euro weggekocht bij Atalanta, maar kon het Genoa van coach Alexander Blessin niet behoeden voor de degradatie. In de Serie B werden zijn speelkansen dit seizoen gehypothekeerd door de komst van Kevin Strootman. Een uitleenbeurt aan Standard bleek voor alle betrokken partijen de beste oplossing. Net als Standard is Genoa sinds vorig jaar in handen van de Amerikaanse groep 777 Partners.

Met de komst van Melegoni heeft Standard zijn beoogde box-to-box middenvelder beet. Een nodige versterking gezien de onzekere toekomst van Nicolas Raskin op Sclessin. Verder hopen de Rouches nu zo snel mogelijk op een doorbraak in het dossier van Stipe Perica (Maccabi Tel Avic) als hun nieuwe scorende spits.

Aan uitgaande zijde is er een akkoord gevonden met de Frans-Malinese verdediger Moussa Sissako om zijn contract te beëindigen. Sissako werd twee maanden geleden al naar de B-kern verbannen door Ronny Deila.