Obama’s krijgen alsnog portret in Witte Huis

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama krijgen alsnog een portret in het Witte Huis. Traditiegetrouw doet de opvolgende president dat, maar Donald Trump organiseerde de ceremonie nooit voor zijn voorganger. Op 7 september onthullen de huidige president Joe Biden en first lady Jill Biden de officiële portretten van de Obama’s. Zo meldt het Witte Huis woensdag.

De onthulling van de Witte Huis-portretten vindt normaliter plaats in het derde jaar van de ambtstermijn van de nieuwe president. Obama hield in mei van 2012 een ceremonie voor George W. Bush, die op zijn beurt in juni 2004 de schilderijen van Bill en Hillary Clinton onthulde.

Het is nog niet duidelijk of er in 2024 een ceremonie rond een portret van Donald Trump en zijn vrouw Melania wordt gehouden. Volgens Amerikaanse media zou de Trump-administratie de portretten van Bill Clinton en George W. Bush ook verhangen hebben.

Het Witte Huis heeft de namen van de artiesten achter de nieuwe portretten nog niet bekendgemaakt.