Frankrijk denkt dat haatprediker in ons land zit, maar concrete aanwijzingen ontbreken

Frankrijk denkt dat een radicale imam, die zich in het verleden meermaals schuldig heeft gemaakt aan antisemitische en vrouwonvriendelijke uitspraken, zich in België schuilhoudt om te ontsnappen aan zijn uitwijzing naar Marokko. Federaal parket noch speurders hebben daar echter concrete aanwijzingen voor gekregen.

Imam Hassan Iquioussen (58), geboren en getogen in Frankrijk, maar die de Marokkaanse nationaliteit van zijn ouders verkoos toen hij meerderjarig werd, haalde zich de voorbije jaar meermaals de woede van de Franse overheid op de hals. Op sociale media stak hij zijn haat voor Israël niet onder stoelen of banken en hij deed hetzelfde met zijn overtuiging dat vrouwen onderworpen horen te zijn aan mannen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was dan ook bijzonder in zijn nopjes toen de Raad van State onlangs de uitwijzing van Iquioussen naar Marokko definitief mogelijk maakte. “Deze man heeft lak aan essentiële waarden van de Franse Republiek en dat kunnen wij niet dulden”, aldus de minister en de beschikking van de Raad van State. Maar toen de politie huiszoeking hield in de woning van de imam in Lourches, nabij het Noord-Franse Valenciennes, bleek de man onvindbaar.

Volgens prefect Georges-François Leclercq van de regio Hauts-de-France, is de sindsdien geseinde Iquioussen wellicht met de auto naar België gevlucht. Maar het federaal parket, noch de Belgische politiediensten hebben aanwijzingen dat dit inderdaad zo is. “Er zijn nog andere Schengenlanden naar waar hij zonder veel angst voor een grenscontrole gevlucht kan zijn”, klinkt het bij speurders.

De Franse regering zal weldra informatie geven aan België over de gevluchte controversiële imam Hassan Iquioussen, zo verklaarde Darmanin woensdagavond nog. “Het zal verboden zijn voor hem om terug te keren naar Frankrijk”, benadrukte Darmanin woensdagavond. “We hebben alle administratieve stappen ondernomen zodat hij niet kan terugkomen naar Frankrijk.”(yb)