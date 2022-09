Terwijl VS nieuw vaccin goedkeurt, moet Europa het vorige nog beoordelen

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft woensdag de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna goedgekeurd. Die zogenaamde ‘bivalente’ vaccins zijn zowel werkzaam tegen de oorspronkelijke coronavariant, als tegen de omikronsubvarianten BA.4 en BA.5 die momenteel circuleren. De vaccins werden echter niet getest.

De vaccins zijn ontwikkeld op vraag van de FDA, zegt epidemioloog Pierre Van Damme. “In Amerika hebben ze ervoor gekozen om vaccins te ontwikkelen die zeer gericht op de huidige variant werken. Daarvoor slaan ze de klinische testfase bij mensen over. Het FDA gaat er namelijk van uit dat die gegevens ook van toepassing zijn op de vaccins die aangepast zijn aan de BA.4- en BA.5-omikronsubvariant, omdat die vaccins op dezelfde manier werden samengesteld en geproduceerd.. Voor de FDA is dat nu dus voldoende.”

Europa buigt zich donderdag ook over een nieuw boostervaccin. Een vaccin dat moet werken op het oorspronkelijke Wuhan-type en de eerste omikronvariant. “Europa speelt bewust op veilig”, zegt Van Damme. “Dat zijn lange discussies geweest, maar uiteindelijk is er toch gekozen om in te zetten op een breed vaccin dat we kunnen inzetten in plaats van een vaccin dat heel specifiek op een bepaald type inzet.”(nba)