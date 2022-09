Erling Haaland is niet te stoppen en scoort nog voor rust zijn tweede hattrick op rij voor Manchester City

Geen Kevin De Bruyne, geen probleem voor Erling Haaland. De Noorse topspits had er na 38 minuten alweer drie in het netje liggen voor Manchester City tegen Nottingham Forrest. Goed voor zijn tweede hattrick op rij en de veertiende uit zijn carrière. Straf. Haaland zit intussen al aan negen goals dit seizoen. Niemand deed ooit beter in zijn eerste vijf matchen in de Premier League.