Mario Balotelli tekent tweejarig contract bij Zwitserse FC Sion: “We verwelkomen een spits van wereldklasse”

Mario Balotelli speelde het afgelopen seizoen voor Adana Demirspor en scoorde 19 doelpunten in 35 wedstrijden bij de Turkse club. Ondanks een productief seizoen, koos hij toch voor een overstap naar FC Sion, dat de negende verschillende club wordt in de carrière van de immer onberekenbare Italiaan.

Sion werd afgelopen seizoen zevende in de Zwitserse voetbalcompetitie en komt dit seizoen niet in Europa uit.

© EPA-EFE

Balotelli werd afgelopen januari, na een afwezigheid van drie jaar, terug opgeroepen voor de Italiaanse nationale ploeg door bondscoach Roberto Mancini. Of “Super Mario” ook mee mag naar het komende WK in Qatar is nog onduidelijk. “Technisch gezien is Mario top, dat is nooit een probleem geweest. We zullen vooral moeten kijken naar zijn fysieke paraatheid. De laatste jaren zijn we hem een beetje uit het oog verloren”, vertelde Mancini.

Balotelli kende een tot dusver woelige carrière. Het Italiaanse woelwater kwam onder meer uit voor Inter Milaan, Manchester City, Liverpool en AC Milan, maar verdween de laatste jaren uit het zicht van de Europese topclubs. Hij speelde in totaal 36 wedstrijden voor de nationale ploeg en scoorde daarin 14 doelpunten.