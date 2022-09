Adnan Custovic in pole-positie bij Kortrijk om de nieuwe coach te worden

KV Kortrijk wil snel een opvolger aanstellen voor de ontslagen coach Karim Belhocine. Op dit moment ligt Adnan Custovic (44) in pole-positie.

De Bosniër is vrij na zijn vertrek als assistent van Ivan Leko bij het Chinese Shangai, hij woont in Moeskroen en spreekt vloeiend Frans wat een voordeel is in de voornamelijk Franstalige Kortrijkse kleedkamer. Eerder was Custovic al T1 bij KV Oostende en Waasland-Beveren. Andere trainers zoals Hernan Losada hielden zich ook klaar om naar het Guldensporenstadion te trekken, maar bij hen werd de interesse vooralsnog niet concreet. (jug, pjc, ec)