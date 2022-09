Anderlecht mikt op Jan Vertonghen als nieuwe leider en wil zo ook statement maken

Antwerp haalde Toby Alderweireld, Club Brugge legde Dedryck Boyata vast en Anderlecht hoopt nu ook uit te pakken met een Rode Duivel: Jan Vertonghen. Een nieuwe centrale verdediger was niet de prioriteit bij paars-wit, maar Vertonghen zou een buitenkans kunnen zijn. Een manier ook om een statement te maken naar de concurrentie en de fans.

De linksvoetige verdediger is na enkele succesvolle jaren op een zijspoor beland bij Benfica. Vertonghen deed niet mee in de Champions League-voorrondes en mocht in vier competitieduels maar één minuut invallen. De nieuwe coach Roger Schmidt kiest andere namen en de Belg moet het afleggen tegen de Braziliaan Morata. “De situatie is wat ze is”, zei coach Schmidt onlangs. “Jan is een uitstekende speler en een goed mens. Ik weet dat hij lang basisspeler is geweest bij grote teams, maar ik moet de beste ploeg opstellen en Morata is in grote vorm.”

WK grote doel

Het gebrek aan speelminuten zorgt ervoor dat Vertonghen al enkele weken uitkijkt naar een nieuwe club. Hij is 35, maar hoopt zijn carrière in schoonheid af te sluiten. Zijn grote doel is het WK in Qatar in november, want dan wil de Belgische recordinternational met 139 caps zijn record nog scherper stellen. Bondscoach Roberto Martinez verkiest logischerwijs spelers die ritme hebben. “Ik wil nog enkele jaren voetballen”, gaf Vertonghen deze week nog aan. “De leeftijd heeft weinig vat op mij. Oké, misschien een beetje, maar ik voel me goed.”

Benfica toont daar begrip voor. Jan Vertonghen heeft nog één jaar contract, maar de club wil meewerken aan een transfer. In eerste instantie keek de Duivel naar de grote competities, maar in de Premier League sluit de markt en geen enkele club is concreet genoeg. Ook in Spanje is dat niet het geval. Daarom sprong Anderlecht in de dans en Vertonghen staat ervoor open. Eerst achtten de Brusselaars het dossier onhaalbaar, maar als de speler salaris wil inleveren... Voor Vertonghen, die op zijn veertiende van Beerschot naar Ajax trok en daarna bij Tottenham en Benfica speelde, kan het zijn eerste avontuur in de Belgische eerste klasse zijn.

Zijn komst zou de gemiddelde leeftijd bij Anderlecht alvast met een ruk verhogen. Paars-wit heeft met Hoedt, Delcroix en N’Diaye wel al drie linksvoetige verdedigers, maar een voorbeeldprof en leider als Vertonghen is altijd welkom. Er zijn genoeg matchen en het geeft alternatieven om ook met vier man achteraan te voetballen.

Diawara in, Olsson out

Ondertussen rondde Anderlecht ook andere transfers af. De controlerende middenvelder Amadou Diawara tekende tot 2025. Het wordt nu kwestie van hem zo snel mogelijk topfit te krijgen. Zijn transfer noopte Kristoffer Olsson om andere oorden op te zoeken. De Zweed van 4 miljoen wordt uitgeleend met een aankoopoptie aan het Deense Midtjylland, waar hij Onyedika moet vervangen die naar Club Brugge trok.

Benito Raman kon op zijn beurt nog naar het Nederlandse AZ Alkmaar. De spits had daar wel even oren naar, maar – zoals verwacht – hield Anderlecht hem aan boord.