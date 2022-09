Onwaarschijnlijk maar waar: Juventus-goalgetter Dusan Vlahovic maakt twee identieke (prachtige) doelpunten

Juventus heeft op de vierde speeldag in de Serie A met 2-0 gewonnen van Spezia dankzij goals van Dusan Vlahovic en Arek Milik. Vooral de eerste goal was prachtig en bijzonder. Vlahovic deed namelijk opnieuw de netten trillen met een prachtige vrije trap, vanop nagenoeg dezelfde positie als afgelopen weekend tegen AS Roma. Goed voor zijn vierde van het seizoen.