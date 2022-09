Union-speler Burgess woest over gedrag van scheidsrechter Jonathan Lardot: “Hij noemde mij de slechtste verdediger die hij ooit zag”

Christian Burgess is niet te spreken over het gedrag van scheidsrechter Jonathan Lardot tijdens de partij tussen Antwerp en Union. Volgens de verdediger van de vicekampioen noemde Lardot hem “de slechtste centrale verdediger” die hij ooit zag.

“Twee rode kaarten en een strafschop voor Antwerp… Dat zijn grote geschenken”, aldus de Engelsman na de 4-2 nederlaag. “Daar had hij (Lardot, red.) een grote rol in te spelen en hij genoot ervan. Weet je, als een scheidsrechter tegen jou zegt: Ik vind jou de slechtste centrale verdediger die ik ooit gezien heb… Dan kan je jezelf alleen maar afvragen wat er omgaat in zijn hoofd. Hij moet proberen om onpartijdig te blijven en de wedstrijd op een eerlijke manier te leiden. Dat is dan niet leuk om te horen, als je voetbal probeert te spelen en competitief wil zijn.”

“Ja, hij zei het echt, in een tweede helft waar je 4-2 achter staat en met z’n negen speelt. Dat had hij dan te zeggen. Daar ben ik niet blij mee en ik wil dat hier gezegd hebben”, klonk het.

De beelden: