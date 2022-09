Voortaan ook voor motoren en scooters betalend parkeren in Parijs

Het parkeertarief bedraagt voor inwoners, na het aanschaffen van een jaarabonnement van 22,5 euro, 0,75 euro per dag of 4,5 euro per week. Daarmee kunnen ze hun voertuig op een van de 42.000 speciaal ingerichte parkeerplaatsen kwijt.

Bezoekers moeten dieper in de buidel tasten. Eén uur in het centrum van Parijs parkeren kost 3 euro, in de buitenwijken is dat 2 euro. Parijs is al enige tijd bezig om het gemotoriseerde verkeer terug te dringen ten gunste van fietsers en voetgangers.