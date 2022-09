Grote olietanker blokkeert Suezkanaal (gedurende twintig minuten)

Het Suezkanaal is een van de drukst bevaarde scheepvaartroutes ter wereld en van groot belang voor de wereldhandel. De olietanker van 64.000 ton werd met succes vlot getrokken door vijf sleepboten.

Het was de eerste keer dat het Suezkanaal weer door een schip geblokkeerd raakte sinds het incident met het containerschip Ever Given in maart 2021. Dat schip blokkeerde toen meerdere dagen lang het scheepvaartverkeer.