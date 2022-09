Sarah Palin lijdt verrassende verkiezingsnederlaag in Alaska

In de Amerikaanse staat Alaska heeft voormalig vicepresidentskandidate Sarah Palin (58) een verrassende nederlaag geleden bij een verkiezing voor een zitje in het Amerikaanse Congres.

De speciale verkiezing voor het Huis van Afgevaardigden – in een district dat al een halve eeuw in Republikeinse handen is – werd gehouden na het overlijden van zittend Congreslid Don Young. Toch werd niet Palin, maar de Democrate Mary Peltola (49) – een voorstander van het recht op abortus en actie tegen de klimaatopwarming – de winnares.

Peltola haalde het met drie procent meer van de stemmen dan Palin: ze kwam uit op 51,5 procent van de stemmen, Palin haalde ongeveer 48,5 procent. De stembusgang vond al medio augustus plaats, maar omdat bij de telling op verkiezingsdag zelf niemand een absolute meerderheid haalde, kwam het resultaat er pas met vertraging. Alaska heeft in het Huis van Afgevaardigden maar één zetel.

Bij de Congresverkiezingen in november wordt de zetel al opnieuw toegekend. Dan wordt het volledige Huis van Afgevaardigden opnieuw verkozen. Dan krijgt Palin een nieuwe kans, maar aan de speciale stemming slechts enkele maanden voordien werd toch enig belang gehecht.

Het resultaat is een bittere pil voor Palin, die van 2006 tot 2009 gouverneur van Alaska was en als voormalig icoon van de radicaal-conservatieve en populistische Tea Party-beweging en als Republikeinse vicepresidentskandidate enige bekendheid had verworven. Ze is sowieso prominenter dan de op nationaal vlak volslagen onbekende Peltola, en in Alaska – traditioneel een Republikeinse staat – leek Palin in het voordeel. Bij de verkiezingen in november nemen de twee het opnieuw op tegen mekaar.

Ex-president Donald Trump had Palin tijdens de kiescampagne gesteund. Haar nederlaag is ook een opdoffer voor Trump.