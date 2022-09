Hernán Losada woont na Amerikaans avontuur weer in Antwerpen: “Op de dag van mijn ontslag kreeg ik al de vraag om terug te keren naar Beerschot”

Ruim vier maanden na zijn ontslag bij het Amerikaanse D.C. United is Hernán Losada klaar voor een nieuwe uitdaging. De 40-jarige ex-trainer van Beerschot woont weer in Antwerpen en wil zijn trainerscarrière graag in Europa verderzetten. “Ik ga niet zomaar ergens een job aannemen om niet langer werkloos te zijn. Ik wacht geduldig op de juiste opportuniteit.”