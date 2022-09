Chemieconcern 3M wil jobs schrappen, gevolgen voor België niet duidelijk

Chemieconcern 3M is van plan om wegens de vertragende economie te snoeien in zijn personeelsbestand. Dat blijkt uit interne communicatie die persbureau Bloomberg kon inkijken.

Het hoofd van de veiligheids- en industriedivisie, Michael Vale, maakte de plannen bekend in een mededeling aan werknemers van de bedrijfstak - de grootste van het concern en goed voor ruim een derde van de omzet. Hij noemde het afslanken “niet te vermijden” en een “noodzaak”. Volgens Vale grijpt 3M ook in andere divisies in.

Voorlopig is nog niet duidelijk hoeveel banen 3M wil schrappen. Eind vorig jaar stelde het Amerikaanse concern wereldwijd 95.000 mensen tewerk, van wie het gros in de Verenigde Staten. In België zijn er zowat 550 jobs, verspreid over het verkoopkantoor in Diegem en de fabriek in Zwijndrecht.

“3M neemt doortastende maatregelen om het bedrijf in stelling te brengen voor aanhoudende groei en zich tegelijk aan te passen aan het uitdagende macro-economische klimaat”, liet 3M weten in een reactie. “Terwijl we prioriteiten stellen voor onze investeringen en middelen zullen we de rollen en verantwoordelijkheden voortdurend aanpassen.”

Problemen

3M kende enkele mindere jaren. Knelpunten in de toeleveringsketen, toegenomen kosten en koerswisselingen speelden het bedrijf parten. In juli maakte het concern bekend dat het zijn gezondheidsdivisie - goed voor bijna een kwart van de omzet - zal afsplitsen. Ook verlaagde het zijn omzet- en winstvooruitzichten voor dit jaar.

Bovendien is het bedrijf blootgesteld aan miljarden dollars aan schadevergoedingen voor milieuschade – ook in Zwijndrecht moet 3M honderden miljoenen euro’s ophoesten voor saneringen – en duizenden claims van Amerikaanse veteranen die ondanks oordopjes van 3M gehoorschade zouden hebben opgelopen.

3M maakt producten voor onder meer consumenten, de automobielsector, de elektro-industrie en de gezondheidszorg. In 2021 bedroeg de omzet van het concern 35,4 miljard dollar.