Officieel: KV Mechelen verkoopt Marian Shved aan Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk

Shved kwam in de zomer van 2020 in Mechelen toe. Malinwa huurde hem eerst een seizoen van Celtic en nam hem vervolgens definitief over. Hij kwam in totaal 62 keer in actie voor Mechelen en kwam daarin tot acht goals en zes assists.

De nieuwe Oekraïense competitie is intussen twee speeldagen ver. Een half jaar na de Russische inval in Oekraïne worden alle wedstrijden uit veiligheidsoverwegingen achter gesloten deuren afgewerkt. Shakhtar telt na twee duels vier punten.

Mechelen maakte ook nog bekend dat youngsters Dylan Dassy en Chris Kalulika de rest van het seizoen op huurbasis afwerken bij zusterclub Helmond Sport, dat uitkomt in de Nederlandse tweede klasse. Ze vinden in Nederland twee andere Mechelse huurlingen terug, Jarno Lion en Gaétan Bosiers.