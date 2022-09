Referee Department noemt “Jij bent de slechtste verdediger die ik ooit zag”-uitspraak van Jonathan Lardot “uit zijn context gerukt”

Het voorval werd inmiddels intern besproken binnen het Referee Department. Lardot mag zelf niet reageren en er zal normaal gezien ook geen officiële communicatie meer volgen.

Ondanks het gewicht van de beschuldigingen van Burgess kiezen de scheidsrechters er dus bewust voor hun kant van het verhaal niet te doen. Ze willen zo voorkomen dat ze in een situatie komen waarbij bij elke uitspraak over de arbitrage een reactie van hun kant verwacht wordt. De vrees bestaat dat dat spelers en trainers nog beter in staat zou stellen een spelletje in de media te starten om de aandacht strategisch te verleggen.