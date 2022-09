Warmste en op één na droogste augustus ooit

We beleefden in ons land de warmste augustus ooit sinds het begin van de waarnemingen. Het was ook de op één na droogste augustus. Dat blijkt uit de gegevens van het KMI.

In Ukkel werd met 21,4° Celsius een nieuw absoluut record bereikt voor de gemiddelde temperatuur. Die worden sinds 1833 gemeten. Een normale temperatuur voor augustus 18,4°C. Het vorige absoluut record bedroeg 21,2°C en dateert van 1997.

Ook de gemiddelde maximumtemperatuur, gemeten sinds 1892, brak alle records: 26,8° Celsius waar dat normaal 23,0°C is. Het vorige absoluut record stond op 26,2°C en dateert van 1911, 1947 en 1997.

De gemiddelde minimumtemperatuur, die ook sinds 1892 wordt gemeten, strandt op de derde plaats. Ze bedroeg 15,8°C (normaal 13,9°C). Het absolute record werd gevestigd in 1997 (16,2°C), gevolgd door 2020 (16,0°C).

Nog een opmerkelijk record: in Ukkel bedroeg de maximumtemperatuur elke dag minstens 20°C (definitie van een lentedag). Hiermee was dit de eerste keer sinds het begin van de waarnemingen in 1892 dat augustus 31 lentedagen telde.

Daarnaast werden in Ukkel ook opvallend veel zomerdagen (maximumtemperatuur van minstens 25°C) en tropische dagen (maximumtemperatuur van minstens 30°C) geregistreerd. Zo werden 19 zomerdagen genoteerd (normaal 8 dagen) en 8 tropische dagen (normaal: 2,1 dagen).

“Wanneer we naar de volledige reeks kijken (metingen vanaf 1892), zien we dat augustus 2022 op de derde plaats eindigde wat betreft het aantal zomerdagen achter het absolute record van 1947 (23 dagen) en achter 1997 (21 dagen). Wat het aantal tropische dagen betreft, eindigde deze maand op een tweede plaats achter het absolute record van 2020 (9 dagen)”, aldus het KMI. Van 9 tot en met 16 augustus werd er één officiële hittegolf geregistreerd in Ukkel.

Droogte

Augustus was ook een zeer droge maand. In Ukkel viel er de afgelopen maand in totaal slechts 17,8 mm neerslag tegen normaal 86,5 mm. Enkel in 1991 viel er met 15,7 mm nog minder neerslag.

Logischerwijze was augustus ook een zeer zonnige maand. De zon scheen in totaal 263 uur en 55 minuten in Ukkel, waar dat normaal gezien 192 uur en 26 minuten is.