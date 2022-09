Ook generatiegenoten Eddy Merckx, Rik Van Looy en Jan Janssen nemen afscheid van wielerkampioen Herman Vanspringel

Vorige week is ons met Herman Vanspringel een grote wielerkampioen ontvallen. Hoeveel hij voor de sport betekend heeft, bleek eens te meer op zijn uitvaart in Grobbendonk. Generatiegenoten als Eddy Merckx, Rik Van Looy, Walter Godefroot en Jan Janssen wilden erbij zijn om een laatste groet te brengen aan ‘Monsieur Bordeaux-Parijs’. In het gemeenschapscentrum werden 600 stoelen geplaatst, een honderdtal mensen volgde de plechtigheid buiten op een groot scherm.