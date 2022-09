Paul Nardi moet bij AA Gent concurrentie aangaan met Davy Roef: “Ik wil vechten voor een basisplaats”

AA Gent plukt Paul Nardi weg bij Lorient. De Buffalo’s hebben met de voormalige doelman van Cercle Brugge een doublure voor Davy Roef beet. De 28-jarige Fransman, die tot voor kort eerste doelman was bij de Franse eersteklasser Lorient, wil in de Ghelamco Arena zijn loopbaan een nieuw elan geven: “In januari was er al eens contact met AA Gent en eigenlijk dateert het eerste gesprek al van enkele jaren geleden. Ik ben deze club sindsdien ook altijd blijven volgen.”

“Bij mijn vorige club was mijn situatie complex geworden”, windt Nardi er geen doekjes om. Nadat coach Régis Le Bris begin dit seizoen overnam bij de Franse eersteklasser verloor de ex-doelman van Cercle Brugge zijn basisplaats: “Ik werd plots de nummer twee en ik hier kom ik toch bij een grote Belgische club terecht. Deze middag train ik al meteen en ik wil keihard werken om te knokken voor een basisplaats.”

“Ik verwacht een gezonde concurrentie”, verwijst de 28-jarige doelman naar zijn concullega Davy Roef die de voorbije maanden de absolute numero uno is geworden in de Ghelamco Arena. “We zullen ongetwijfeld goed samenwerken en hopelijk kunnen we de doelstellingen van de club realiseren. Ik had ook nog andere opties in het begin van de Mercato. Dat was dan wel meer in Frankrijk.”

Nardi kijkt nuchter op de voorbije weken maar benadrukt vooral zijn goed gevoel bij zijn terugkeer in de Jupiler Pro League: “Toen Lorient na de trainerswissel een nieuwe doelman (ex-PSV’er Mvogo) haalde werd het moeilijk maar ik ben blij om hier te zijn. Ik wil me bewijzen bij La Gantoise en samen een mooi seizoen afwerken.

© BELGAPLUS

Uiteindelijk bleek een ex-ploegmakker van Nardi de beslissende factor in zijn keuze voor AA Gent: “Ik heb me natuurlijk bij Gianni Bruno geïnformeerd en hij heeft veel goeds verteld over deze club. Hij is nu wel uitgeleend aan Sint-Truiden maar hij had enkel lof voor de club, de staf, de fans en het stadion. In januari was er al eens contact met AA Gent en eigenlijk dateert het eerste gesprek al van enkele jaren geleden. Ik ben deze club sindsdien ook altijd blijven volgen.”

“Ik ken het kampioenschap natuurlijk al goed en heb in België toch wel een mooie tijd beleefd bij Cercle Brugge”, aldus het jeugdproduct van Nancy dat via Monaco begin 2017 in Brugge belandde. “Ik heb toen echt genoten, zeker toen we mochten proeven van 1A met de mooie stadions en de fijne sfeer van de fans. De Jupiler Pro League is een topcompetitie en voor mij absoluut één van de mooiste van Europa. Er spelen hier dan ook heel sterke voetballers.”

Nardi beseft dat er hem een pittige concurrentiestrijd wacht in Gent maar hij acht zich sowieso klaar om die uitdaging aan te gaan: “Ik ben gewend aan het spelen onder druk. Nu voor het eerst ook aan de Belgische top maar ik hou van die druk en heb die ook nodig om te presteren. Het is een mooie uitdaging maar ik wil deze challenge tot een goed einde brengen!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We zochten geen tweede doelman”

Het laatste woord was net als bij de voorstelling van Hyunseok Hong en Jens Petter Hauge opnieuw voor Samuel Cardenas, head of scouting van AA Gent: “We zochten iemand die meteen inzetbaar is. Nee, we zochten geen tweede doelman. Zo werken we niet. Uiteindelijk zal de coach beslissen wie in doel zal starten. We bekeken de voorbije tijd veel doelmannen. Paul is een heel interessante doelman. Hij is heel mobiel, behendig en heeft ook de kunst van het modern verdedigen onder de knie. Hij scoort dan ook hoog op alle facetten! ”