Hier kwamen de leerkrachten met de helikopter en limousines naar school

Wat als een doorsnee eerste schooldag van start ging liep uit op een complete verrassing. Na de act van een goochelaar bleek immers al snel dat er geen leerkrachten in het Inspirocollege waren. Sommige leerlingen keken aanvankelijk wat onwennig om zich heen terwijl anderen met een grijns al in gedachte een eerste vrije dag voor ogen hadden. Terwijl gretig werd gezocht naar leerkrachten zorgde de lokale goochelaar voor een act. Al kon die de ongerustheid niet meteen wegnemen. De verbazing werd iets later ontkracht toen de eerste leerkrachten met limousines op de speelplaats toe kwamen.

Helemaal te gek werd het op het ogenblik dat een helikopter boven het terrein van de school cirkelde en uiteindelijk op het midden van de speelplaats landde om de leerkrachten, die erin zaten, het werk te laten doen waar ze sinds de zomervakantie op gewacht hebben. Niet verlegen om een stunt wil de school hiermee vooral aandacht vragen voor het gebrek aan leerkrachten. “Een school zonder leerkrachten is als een café zonder bier”, zegt directeur Tom Verheyen. “Het is de nachtmerrie van elke directeur. Jammer genoeg is dit de harde realiteit. Net zoals vele andere scholen hebben we ook tijdens de laatste vakantiedagen niet alle vacatures kunnen invullen. Met de actie willen we ook aantonen dat onderwijs slechts mogelijk is met leerkrachten die zich alle dagen met hart en ziel smijten voor hun leerlingen.”

