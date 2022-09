Tongeren

Sporten zou voor hem altijd moeilijk zijn en hij zou niet ouder dan 28 jaar worden. Vandaag is mucopatiënt Nico Festraets uit Tongeren 49 jaar en traint hij voor een zware bergrit in de Dolomieten. “Sinds mijn longtransplantatie heb ik een nieuw leven”, aldus Nico, die te zien is in ‘De Klim van je Leven’ op Eén.