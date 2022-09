Man doodgeschoten in Wolvendaalpark in Ukkel

In de Brusselse gemeente Ukkel is maandagavond een man om het leven gebracht met een vuurwapen. Een 34-jarige verdachte werd kort nadien opgepakt. Dat meldt L’Avenir en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket meldt ook dat de opgepakte verdachte door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel is geplaatst voor poging moord.