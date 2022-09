Carl Hoefkens kijkt met kamerbrede glimlach terug op transferperiode: “Roman Yaremchuk was het wachten waard”

Carl Hoefkens is een gelukkig man. Omdat het de laatste weken goed loopt bij Club Brugge, maar vooral omdat zijn club er een uiterst geslaagde transferperiode opzitten heeft. Vanaken en Lang bleven, een topspits als Yaremchuk kwam. De landskampioen is duidelijk versterkt. “Dat moet ook, als je je Europees wil tonen”, aldus Hoefkens.

Hoefkens begon aan zijn persbabbel met het medisch bulletin: Lang, Rits en Buchanan blijven out, en vooral die laatste laat op zich wachten. Buchanan speelde nog geen minuut. “Het is nu vooral belangrijk dat hij topfit terugkeert”, aldus Hoefkens. “En daar zijn we nu mee bezig.” Het feit dat Skov Olsen tijdens de open training een deel oversloeg, hoeft geen zorgen te baren. “Dat was puur uit voorzorg”, aldus Hoefkens. De Deen speelt wellicht gewoon tegen Cercle op vrijdagavond.

© Simon Mouton

Worth the wait

Niet de derby, maar de afgelopen transferperiode was het gespreksonderwerp donderdag. Club Brugge pakte uit en gaf meer dan 26 miljoen euro uit aan Yaremchuk en Onyedika, die voor een kwaliteitsinjectie moeten zorgen. “We hebben altijd gezegd dat we ons Europees willen tonen, dus dan moeten we er ook voor zorgen dat we daar een kern voor hebben”, aldus Hoefkens. Hij zegt niet te schrikken van de bedragen die Club neertelde. “We concurreren nu met andere clubs van een andere orde in vergelijking met vroeger”, stelt hij. “Dat maakt de transferperiode iets moeilijker. Maar als je op het einde van de rit bekijkt welke spelers hier dan aankomen: dan kan je alleen maar tevreden zijn.” Net als met de krabbel van Hans Vanaken, die een verlengd contract tot 2027 tekende. “Ik heb altijd duidelijk gecommuniceerd met Hans”, zegt Hoefkens. “Onze manier van samenwerken verloopt heel goed. Ik ben blij dat hij blijft. Hij was enorm belangrijk voor onze ploeg, en zal dat ongetwijfeld ook blijven.”

Conclusie: een geslaagde mercato voor blauw-zwart, en een trainer die kreeg wat hij wou. “Ik ben absoluut tevreden met de kern waarmee ik mag werken. Er is door de hele club goed gewerkt”, aldus Hoefkens, die vooral zijn recordtransfers worth the wait vond. “Iemand zoals Yaremchuk het wachten waard? Dat denk ik wel. We gaan hem zo snel mogelijk integreren in het team, en kijken wat hij kan betekenen voor ons. En wat onze ploeg natuurlijk kan betekenen voor hem.”