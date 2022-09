HET PUNT VAN VAN IMPE. “Subsidieer mij nu alsjeblieft niet. Dat is weggesmeten geld”

Wie heeft de extra subsidies écht nodig in de energiecrisis? Zijn het bakkers met facturen van tienduizenden euro’s? De grote bedrijven? De mensen die hun skireis moeten schrappen? Of enkel de groter wordende groep die simpelweg niet meer rond komt? “Vandaag willen politici alle burgers een deel geven”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in haar podcast. “Maar eerlijk: aan mij moeten ze nu geen subsidies geven. Ook al gaan die facturen pijn doen, ik overleef het wel. Geef het geld beter aan de mensen voor wie écht het water aan de lippen staat.”