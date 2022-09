Adnan Custovic voorgesteld als nieuwe coach van KV Kortrijk: “Op training al enkele accenten proberen te leggen”

Exit Belhocine, in Custovic. Lang hebben de KVK-supporters er niet moeten op wachten. Amper drie dagen na het ontslag van Belhocine, hebben de Kerels al een nieuwe oefenmeester. Adnan Custovic moet de Veekaa naar een betere situatie in het klassement begeleiden. Beginnen doet hij zaterdag al. Zijn jongens trekken naar de Oostkantons waar Eupen wacht am Kehrweg voor wat belooft een spannend duel onderin te worden.

“De match van zaterdag is zeer belangrijk en ik weet dat mijn staff die al goed heeft geanalyseerd”, zei Custovic in zijn eerste persconferentie als nieuwe T1 van KV Kortrijk. “Ik heb natuurlijk nog niet veel tijd gehad, maar ik probeerde vandaag op training wel al enkele accenten te leggen. Ik ben optimistisch en heb vertrouwen, want ik zag een goede reactie bij de spelers. Iedereen begint van nul en kan zich bewijzen. Wel heb ik al een ideetje in mijn hoofd voor de wedstrijd van zaterdag. Of dat een goed idee is, weet ik nog niet.”

Blij weerzien met kinderen

De KV Kortrijk-supporters hoopten stiekem op een grote naam als opvolger van Belhocine. Met Custovic trokken ze een relatief kleinere naam aan, maar wel iemand die al heel wat meemaakte in de voetballerij. “Ik ben niet dezelfde Adnan Custovic zoals bij het begin van mijn trainersloopbaan. De Custovic van nu heeft veel meer ervaring. Ik heb met vele coaches en goede spelers gewerkt, ik heb matchen in de Nations League meegemaakt met Bosnië en ook was ik actief als assistent van Leko in China. Ik ben KV Kortrijk dankbaar dat ik mag terugkeren naar een ploeg in de eerste klasse van België. Vele mensen wisten niet dat ik ging terugkeren. Het was een moeilijke periode voor mij in China, want ik had mijn kinderen al meer dan een jaar niet gezien. Er heerste een strikte quarantaine wegens corona. Mijn familie had niet de juiste visa om China binnen te komen, dat was lastig. Nu woon ik terug in Moeskroen en kan misschien later met de fiets naar de club komen.”

KV Kortrijk bezet momenteel de voorlaatste plek in het klassement. Het tij zal snel gekeerd moeten worden als men een geruster gevoel wil hebben. “Ik zie dat deze kern over veel kwaliteit beschikt”, zegt Custovic. “Dit team moet wel als een collectief spelen en dan geloof ik dat we er zullen komen. Als we matchen winnen, kunnen we die trend voortzetten in de hoop een rustig seizoen te draaien. Ik wil niet dat we op het einde van het seizoen nog moeten vrezen voor het behoud.”

