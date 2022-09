Pittem

De eerste dag van het nieuwe schooljaar is traditioneel een drukke dag voor de directeur, maar niet voor Kristien Goedgebuer (56), die zit gewoon te genieten. Zestien maanden geleden kreeg ze Covid, ze kroop door het oog van de naald, maar vandaag is ze terug op school in Groei!school Pit in Pittem. “Ik ben erg gelukkig dat ik hier ben.”