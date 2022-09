Hardleerse wegpiraat (21) krijgt rijopleiding van bekende rallypiloot: “Ik ben mijn leven nog niet beu, dus ja, ik ben tot inkeer gekomen”

Menen/Ursel

Geen boete, rijverbod of bolwassing van de burgemeester kon een jonge wegpiraat uit Menen op het rechte pad brengen. “Ik rijd beter dan de agenten”, pochte Isa Kovrayev (21) na zijn zoveelste overtreding. Om hem te doen inzien dat dit niet zo is, kreeg de jongeman gisteren een opleiding van Freddy Loix, viervoudig Belgisch kampioen rally. “Voor sommigen is dit het enige wat helpt.”