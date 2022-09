Het gaat eindelijk regenen, maar niet overal: “De ene waterput zal gevuld worden, elders blijft het kurkdroog”

Het weer zal dit weekend wellicht voor jaloerse blikken zorgen in sommige regio’s in ons land. Op veel plaatsen gaat het eindelijk regenen, maar niet overal. “De ene waterput zal weer een beetje gevuld worden, maar elders blijft het kurkdroog”, zegt weerman Frank Deboosere.

Zelden hebben we zo uitgekeken naar een flinke regenbui. Het is, volgens de statistieken van het KMI, dan ook al van 18 augustus geleden dat het nog eens gedruppeld heeft en de natuur snakt naar water. Veel water.

Vrijdagavond en zaterdag is het eindelijk zo ver. Maar niet overal, waarschuwt weerman Frank Deboosere. “Op sommige plaatsen zal het regenen en is er zelfs kans op onweer. Maar op veel andere plaatsen zal het bij dreigende wolken blijven en zal er geen spatje regen vallen. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Andere jaren hopen we op mooi weer, nu willen we niets liever dan dat het eens regent.”

Een stevige bui is zeker welkom, maar wat er zaterdag en mogelijk ook maandag lokaal zal vallen, zal zeker niet genoeg zijn voor wat de natuur nodig heeft, merkt David Dehenauw op.

Het KMI heeft vandaag bekendgemaakt dat deze zomer de droogste was sinds 1991. In totaal viel er in Ukkel slechts 110,6 mm neerslag. Het vorige record dateerde nog maar van 2018. Toen viel er 134,7 mm neerslag.

Zaterdag wordt het ook iets minder warm, al blijft het nog een graad of 24. Maar de hitte is zeker niet weg. Volgens Frank Deboosere gaan we zondag en maandag weer vlotjes over de 25 graden.

Pas in de tweede helft van volgende week vergroot de kans op wisselvalliger weer.

