Bij koploper liggen 283 zaken om leerlingen te verleiden: gemeenten willen wildgroei aan fastfoodzaken rond scholen aanpakken

“Geef burgemeesters de bevoegdheid om ongezonde horecazaken te weigeren.” Die oproep doet de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten bij de start van het nieuwe schooljaar. Want er liggen nu veel meer fastfoodrestaurants en snoepwinkels in de buurt van Vlaamse scholen dan in 2008. En hoe groter het aanbod op wandelafstand, hoe hoger het BMI van scholieren. Ontdek op onze interactieve kaart hoe het aanbod van ongezonde voeding is geëvolueerd in de buurt van jouw school.