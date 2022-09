“In de supermarkt zag ik een inktpatroon van het merk HP liggen voor 30,99 euro. Daar zat welgeteld 5,4 milliliter inkt in. Waarom is printerinkt eigenlijk zo duur? Zitten er zulke dure materialen in? Of wat zorgt er precies voor dat die prijs zo enorm hoog is?” Dirk Legein